世の中にはさまざまな“ハラスメント”が存在するようで、今回登場したのは“通称・フキハラ”と呼ばれる「不機嫌ハラスメント」というものです。『旦那に無視されるようになり、約1週間が経過します。原因ははっきりわからず、思い当たることはあるものの何がダメだったのかさっぱりわかりません。1週間も無視＆引きこもりされるようなことはしていないし言っていないと思うんだけど……。私、どうしたらいいの？』わかりやすく言