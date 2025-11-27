１１月２８日から北海道で初めてのイベントが期間限定で開催されます。その名も「チン！するレストラン」です。新感覚のレストランを取材しました。ハンバーグやラーメンの商品が並んでいるここは…？（竹井アナウンサー）「冷凍食品が並んでいますが、スーパーではなくレストランなんです」２８日から札幌にオープンするのは「チン！するレストラン」。２７日、メディア向けに体験会が開催さ