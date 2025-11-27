声優の風間万裕子が、テレビアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期(TBS 2026年1月8日(木)25:28〜スタート)に出演することが決定した。テレビアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期同作は、月刊『なかよし』(講談社)で連載中の満井春香氏による同名コミックを原作とした、家族のように育った4人の幼なじみの男の子と、主人公・西野水帆との恋愛模様を描いた青春ストーリー。テレビアニメ第1期は、今年1月から3月にかけて