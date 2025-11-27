香港で起きた大規模な火災。マンションの住民からは、現場で働く人たちのたばこの吸い殻を懸念していたという声もあがっています。【写真を見る】「この火事ですべて失った」香港で大規模なマンション火災「たばこの吸い殻に懸念」の声も建物の上部から大きく噴き上がる炎。同時に、火の粉が地面へと降り注ぎます。必死の消火活動を、人々はただ呆然とした様子で見つめていました。きのう、香港北部の大埔区で発生した高層マンシ