【香港＝遠藤信葉】香港北部の大埔区で２６日に発生した高層マンション火災で、香港当局は２７日午後、６５人の死亡が確認されたと発表した。香港紙によると、６２人が建物内に残されているといい、救助活動を急いでいる。一方、警察当局は２７日、出火元とみられるマンション外壁の修繕工事を請け負っていた会社の幹部３人を過失致死の疑いで拘束。不適切な資材使用が被害を拡大させた可能性があるとみて原因究明を進めている。