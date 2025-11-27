けさ早く、東京・足立区で2階建て住宅が全焼する火事があり、4人がけがをしました。この家に住む10代の少女と連絡が取れていませんでしたが、少女は静岡県内で無事が確認されたということです。きょう午前4時すぎ、足立区西新井本町の2階建て住宅が全焼し、付近の住宅2棟の壁などあわせて166平方メートルが焼けました。この火事で、全焼した家に住む90代、70代、30代、10代の女性4人が喉に痛みなどを訴え、軽いけがで病院に運ばれ