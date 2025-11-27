西武・炭谷銀仁朗捕手が２７日、インスタグラムを更新。「すごい人と７年ぶり」と、エンゼルス・菊池雄星投手と再会したことを明かした。焼肉店で撮影した２ショット、外崎らも映る写真を投稿。かつてバッテリーを組んでいた写真も添え、「またキャッチボールしてな」とメッセージを送った。ファンからは「泣けます」「凄いや」「胸熱」「これは嬉しいですね」「懐かしのバッテリー」と反響を集めている。