25日、市議会に「退職願」を提出した群馬・前橋市の小川晶市長。27日の本会議では、全会一致で「辞職」が承認されました。【写真で見る】「1日も早い辞職をよろしくお願いします」と頭を下げる前橋市民全会一致で小川市長の「辞職」承認ーー市長選は出馬されますか？前橋市 小川晶 市長「すみません」群馬・前橋市の小川晶市長は、2025年9月、部下で既婚者の男性職員とホテルで10回以上面会していたことが発覚しました。