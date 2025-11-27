21:00 メキシコ貿易収支（10月） 予想-45.55億ドル前回-23.995億ドル 21:30 ECB議事録（10月3日開催分） 22:30 カナダ経常収支（2025年 第3四半期） 予想-144.2億カナダドル前回-211.6億カナダドル 28日 1:00 グリーン英中銀委員、イベント出席 感謝祭のため米株式・債券市場は休場、28日は短縮取引 ※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性 ※予定は変