カザークス・ラトビア中銀総裁 利下げ議論には時期尚早 ２０２６－２７年のインフレ予測に注目すべき ＥＴＳ２排出量取引制度の延期はインフレを抑制するが、コアインフレも注視すべき インフレ下方リスクはより明確だが、上方リスクも軽視すべきではない