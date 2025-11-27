サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の下位大会、ACL2は27日、各地で1次リーグが行われ、決勝トーナメント進出を決めているF組のG大阪は敵地でイースタン（香港）に5―0で大勝し、5連勝で勝ち点を15に伸ばした。（共同）