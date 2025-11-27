キャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN '26』が、2026年6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されることが決定した。 （関連：稲葉浩志、宇多田ヒカル……夏フェスはサプライズ出演に格好の場？『ロッキン』でも期待のシークレットゲスト） 7年目を迎える2026年は開催週を変更し、6月の第1週の2日間に開催。オーバーグラウンドとアンダーグラウンドが絶妙に交錯するジャンルレスなラ