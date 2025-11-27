Image: Amazon 買います。ちょうど買おうと思ってました！アウトドアは夏だけでなく、一年中楽しむもの。むしろ、寒くなってきて、ブランケットも出して、日の光を浴びつつ温かいコーヒー飲むくらいがベスト季節！てことで、今度、友人と外鍋会をするんです。アレンジ芋煮会とでも言いましょうか。お鍋の中身は、豚汁でもおでんでも手羽の煮込みでも、熱々ならなんでもありです。そのために