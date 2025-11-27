柏崎刈羽原発をめぐって花角知事が再稼働に「容認」する姿勢を示したことについて稲垣武之所長は11月27日、「身が引き締まる思い」と述べました。稲垣所長は地元の同意を得たあとも原子力規制庁の審査に3週間ほどかかるとの見方を示しました。東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発。すでに6号機で技術的な準備が整っています。再稼働に向けては地元の同意が焦点となる中、花角知事は11月21日、再稼働を「容認」する姿勢を示しまし