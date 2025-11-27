入野自由が、2026年4月より3都市にてライブツアー『IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”』を開催する。 （関連：入野自由、ライブ＆トークで見せる才能と素顔初トークイベントでファンと作り上げた愛のある空間） 入野にとって約2年ぶりとなる本ツアーは、4月13日の東京 東京ドームシティ Kanadevia Hallを皮切りに、大阪、福岡の3都市をめぐる。公演やチケットの詳細は、12月中