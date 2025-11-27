（台北中央社）財政部関務署（財務省関税局に相当）は27日、中国産のビールや特定の熱間圧延鋼材を対象にした関税調査の結果を受け、反ダンピング（不当廉売）関税を課すと公告した。適用期間は7月3日から5年間で、税率は一部のビールで19.13％〜51.94％、一部の熱間圧延鋼材で16.1％〜20.15％になった。経済部（経済省）は10月、貿易救済審議会を開き、中国産のビールや熱間圧延鋼材の不当廉売により、国内産業が実質的な損害を受