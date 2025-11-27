26日午後、江田島市で自転車に乗っていた男性（76歳）が軽トラックにはねられ死亡しました。事故があったのは、江田島市大柿町の町道です。警察によると26日午後4時頃、自転車に乗って南へ向かっていた上林敏明さん（76歳）が、後ろから来た軽トラックにはねられ市内の病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。この事故で軽トラックを運転していた会社員の女（18歳）が過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されました。容