8人組グループ・timeleszの寺西拓人が27日、ロケ場所となった鹿児島市内で行われた映画『天文館探偵物語』（12月5日全国公開）先行公開記念舞台あいさつに大原優乃、肥後遼太郎、西岡徳馬（徳＝旧字体）、新名真郎、諸江亮監督らと登壇した。【写真】素敵な2ショット！微笑み合う寺西拓人＆西岡徳馬今作は南九州一の繁華街、鹿児島県の天文館を舞台に、天文館のBARで働く一方、街の人たちの困りごとを解決すべく日々探偵として