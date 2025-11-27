11月25日に今季限りでの退任が発表されたダニエル・ポヤトス監督のもと、G大阪がアジアの舞台で快勝を収めた。現地27日、アジア・チャンピオンズリーグ２のグループステージ第５節で、ガンバ大阪は東方（香港）と敵地で対戦した。アウェーチームは開始４分、さっそく先制。敵陣右サイドで最終ラインの背後を取った山下諒也がそのまま持ち込み、冷静にシュートを叩き込む。さらに19分、山下のクロスにファーで反応した福岡将