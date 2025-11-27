2025年11月25日、中国メディアの斉魯晩報は、江蘇省常州市にある商業施設の屋上に設置された巨大人物像をめぐって、ネット上で「気味が悪い」と議論が起きていることを報じた。記事は、ネット上で先日、あるネットユーザーが常州市のビルで気味の悪い2体の像が出現したとの書き込みを動画付きで行ったことを紹介。動画には、近くにあるビルの屋上に巨大な人間の像が2体、近隣の集合住宅を見つめるようにたたずんでいる様子が見て取