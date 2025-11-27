災害時に発生する帰宅困難者に、行政と企業が連携して対応する訓練が行われました。訓練は、広島駅周辺で大規模な地震が起きて帰宅困難者が発生したと想定し、ＪＲ西日本やホテルなど一時滞在施設の管理者約９０人が参加しました。広島市が策定したガイドラインに沿って、まずは帰宅困難者を一時退避場所に誘導。その後、受け入れが整い次第、一時滞在施設に移動させる一連の流れを確認しました。■訓練参加者「実際こうやって動い