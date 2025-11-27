右足首の手術を受けたドジャースのトミー・エドマン外野手（３０）が「ＥＳＰＮＬＡ」に出演し「これで完全に治るといいね。この２年間を乗り切り、どうしても手術をする必要があったからね。今は順調だし、回復して１００％に戻れるといいな」と元気な声を聞かせた。ブルージェイズとのワールドシリーズについては「間違いなく最高の野球だった。歴史に刻まれる瞬間ばかりだ」と振り返り、連投した山本由伸の鉄腕ぶりを絶賛