ロシア外務省は２７日、東シベリアのイルクーツクにあるポーランド総領事館を１２月３０日から閉鎖させると発表した。ポーランドの鉄道線路の爆破事件に露情報機関が関与したとして、ポーランド政府が同国北部グダニスクにある露総領事館の閉鎖を決めたことへの対抗措置だ。露政府は、これまでもポーランドにある露総領事館の活動を停止されたことへの報復として、露西部サンクトペテルブルクなどのポーランド総領事館を閉鎖し