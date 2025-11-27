香港の高層マンション火災の死亡者は55人になりました。（11月27日「Nスタ」午後6時40分すぎの放送より）【写真で見る】中継する記者の背後で…今なお消えない火の手燃え広がった原因の一つは“竹の足場”か日本時間26日の午後3時50分ごろに発生した、香港の高層マンション火災。燃え広がった原因の一つとして消防が挙げているのが、修繕工事のために組んだ、竹で作られた足場です。香港メディアによると、これまでに消防隊員1人を