卒業後は東京六大学リーグでのプレーを希望する横浜の野中＝横須賀スタジアム今夏に引退した横浜の３年生が湘南学院と２６日に行った引退試合。今夏の甲子園でベンチ入りメンバーから外された横浜の野中蓮珠（れんじゅ）も出場した。「これまで勝ち負けに真剣に向き合ってきたからこそ、たまにやるこういう野球が楽しい」と野中。「自分が今まで出せなかったことが出せた」と話し、気付きもあったという。「メンバー落選を言い