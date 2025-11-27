1.うんちの硬さ 猫のうんちは、多少の湿り気があり、つまみ上げても形が崩れないのが正常です。細長く丸みを帯びた形をしており、ある程度の長さがあります。 これがカチカチで小さくなってしまった場合は、便秘になっている可能性があるでしょう。飲水量が足りないことが主な原因ですが、腎臓や消化器官に何らかの異常があるケースも少なくありません。「カチカチ」の目安としては、猫砂が付着しないほど乾いてい