１７日、東京都内のカフェを利用する男性。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京11月27日】日本の経済学者で、インフィニティ合同会社チーフエコノミスト兼テラ・ネクサスCEOの田代秀敏氏は、このほど新華社の取材に応じ、高市早苗首相の対中認識や台湾情勢をめぐる最近の発言について「現実から大きく逸脱しており、このままでは日本経済に根本的な打撃を与えかねない」と強い懸念を示した。田代氏は、高市氏の発言が中