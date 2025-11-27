２８日の金曜ロードショー（後９時）は、４週連続細田守監督作品の”最終回”。「時をかける少女」（２００６年）が、枠を１５分拡大して放送される。「金ロー」での放送は２２年６月以来で、３年ちょっとぶりの登場となる。主人公・真琴は、どこにでもいる普通の高校２年生。幼なじみの功介、転校してきた千昭との３人で、いつも野球をして日々を楽しく過ごしていた。ある日、真琴は交通事故に遭った瞬間、タイムリープ（時間