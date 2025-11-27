◇ACL2第5節G大阪5―0イースタン（2025年11月27日旺角スタジアム）G大阪は敵地でイースタン（香港）に5発圧勝した。ACL2は5戦全勝。1位突破を決めた。最大の収穫は、19歳MF名和田我空のプロ初ゴールだった。4点リードの後半30分、DF三浦弦太のロングフィードをエリア内左で収めると、切り返しでDFを振り切り右足を振り抜いた。弧を描いたシュートは右上に突き刺さると、先輩たちから祝福を受けた。「若い選手たちとス