27日、トルコの首都アンカラの空港に到着し、歓迎式典に臨むローマ教皇レオ14世（ロイター＝共同）【アンカラ共同】ローマ教皇レオ14世は27日、トルコの首都アンカラを訪問した。5月の就任後、イタリア以外への外遊は初めて。エルドアン大統領と面会後、最大都市イスタンブールに移動し、キリスト教東方正教会やイスラム教との対話を促進。30日からはレバノンに滞在し、パレスチナ自治区ガザなどで戦禍が続く中東の平和を祈る。