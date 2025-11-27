中国の拠点から特殊詐欺の電話をかけたとして、愛知県警は２７日、中国籍で岐阜市の男（３５）ら男女３人を詐欺容疑で再逮捕した。中国籍の男は詐欺電話をかける「かけ子」を勧誘し、中国の拠点まで連れて行く案内役を担っていたという。県警によると、中国籍の男に勧誘された愛知県稲沢市のアルバイトの男（３７）は今年、中国で拘束され、日本に強制送還されていた。この男はかけ子として中国にある複数の拠点を一定期間ごと