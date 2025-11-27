28日（金）の天気北日本や北陸では雨雪、風が強まり荒れた天気となりそうです。九州〜関東は日差しが届くでしょう。●西日本、沖縄山陰、近畿北部は雲が多く、にわか雨のところもありますが、日中は晴れるところが多いでしょう。朝は10℃前後ですが、昼間は27日（木）ほど気温が上がらず、福岡、鳥取は15℃に届かない見込みです。●東日本北陸は雨・風が強まるでしょう。東海や関東の雨は朝には止んで、日差しが届きそうです。北陸