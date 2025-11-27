金の密輸が急増していることをうけて、片山財務大臣は税関に申告なく輸入した場合には、没収できるよう制度を改めると明らかにしました。金価格の高騰を背景に、税関に申告のない金の密輸が去年まで3年連続で急増しています。片山財務大臣は税関の根幹を揺るがしかねない重大な問題だとして、全国の税関のトップを集めた臨時の会議で取締りを強化するよう指示しました。片山さつき 財務大臣「現行法制下で初めて、（金の）無