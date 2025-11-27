秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループMATSURIが27日、都内で「第2回患者・市民大集会〜患者・市民の声を届けよう〜」に出演した。医療を自分事として考えるきっかけを、音楽とエンタメの力で作り出す、映画コメンテーターでタレントのLiLiCo（55）が総合プロデュースする音楽ライブ。昨年に続き2度目の開催となり、シンガー・ソングライターのK（42）やCiONなど8組のアーティストが全26曲を披露した。MATSURIは「アヴァンチュ