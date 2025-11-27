映画コメンテーターでタレントのLiLiCo（55）が27日、都内で「第2回患者・市民大集会〜患者・市民の声を届けよう〜」を開催した。医療を自分事として考えるきっかけを、音楽とエンタメの力で作り出す、LiLiCo総合プロデュースの音楽ライブ。昨年に続き2度目の開催となり「私の好きな、天才だと思うみんなを呼んだ」と、昭和歌謡グループのMATSURIやシンガー・ソングライターのK（42）など8組のアーティストが全26曲を披露した。