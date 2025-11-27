山口県出身で山口ふるさと大使を務めるタレントの村重杏奈さんが24日、JR新山口駅で行われた『ウインズ小郡開設20周年記念 SLやまぐち号コラボレーションイベント』に出席した。今年で20周年を迎えた「JRAウインズ小郡」と、新山口駅−津和野駅間を走る「SLやまぐち号」がコラボして開催されたもの。JRAマスコットキャラクター「ウインズ小郡ご当地ターフィー」のモチーフの一つがSLであることがきっかけとなり、今回の企画が実現