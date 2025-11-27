◇男子ゴルフツアーカシオ・ワールドオープン第1日（2025年11月27日高知・Kochi黒潮CC＝7375ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、賞金ランク3位の蝉川泰果（24＝アース製薬）は8バーディー、2ボギーの66をマークし、首位と2打差の3位につけた。「6アンダーまでいいスコアを出したのは久しぶりかなと思う。凄くいいスタートが切れた」とうなずいた。出だしの10番で1・5メートルを沈めてバーディー発進。その後も12番で7