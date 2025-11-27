お笑いコンビ「スリムクラブ」の内間政成（49）が27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。俳優・古田新太がゲスト出演し、楽屋にある高級弁当に手をつけない理由について語る場面があった。芸能界きっての“酒豪”で知られる古田との居酒屋トーク企画。そこで古田は「朝、昼は食わない」といい「（撮影の朝ごはんで）ポパイ（のおにぎり弁当）とか出てくるじゃん?俺はいらないから、ポパイ代をくれって思っちゃうんだよね