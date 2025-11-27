MOTONのヘア&ボディミストから、数量限定フレグランス「SWEET BERRY TEA」が登場♡とれたてのベリーと芳醇な紅茶の香りが溶け合い、トップからラストまで長く上品に香ります。美容成分配合で髪にも体にも使えるミストは、プチプラながら香水のような仕上がり。限定ベロアリボンと苺チャーム付きで、自分へのご褒美やギフトにもぴったりのアイテムです♪ 甘く華やぐ香りの秘密 ヘア&ボディミスト「SWE