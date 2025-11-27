県内の生産者が育てた洋ランやシクラメンなどの出来栄えを競う品評会が、県庁で開かれました。 この品評会は、生産者の技術向上や花の消費拡大を目的に県と県園芸協会が年に３回開いているものです。ことしも会場には、贈答用に人気の洋ランや冬を彩るシクラメンなどの鉢物９５点が出品されました。猛暑の影響が心配されましたが、生産者の努力により出来の良い鉢物が集まったということです。県民ホールでは生産者による直