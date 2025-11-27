来月２８日開幕の全国高校サッカー選手権に出場する前橋育英高校に大会スポンサー２社からサッカーボールなどの記念品が贈られました。 贈呈式は、前橋育英高校サッカー部の高崎グラウンドで行われました。全国高校サッカー選手権の大会スポンサー・帝人からサッカーボール１０個とボールケースが、また、明治からはプロテイン１ケースがそれぞれ贈られ