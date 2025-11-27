県議会の第３回後期定例会は、２７日から一般質問が始まりました。山本知事は、ガソリン税と軽油引取税の暫定税率が廃止された場合、県の税収が年間９４億円減る見通しを明らかにしました。 これは、自民党の川野辺達也議員の質問に答えたものです。自民党や立憲民主党など与野党６党は、ガソリン税に上乗せされる暫定税率を来月末に廃止することで合意。軽油引取税に同様に課せられている暫定税率も来年４月に廃止する方針です。