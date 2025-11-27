広島県は27日、県内全域に「インフルエンザ警報」を発令しました。今月17日から1週間の1定点医療機関あたりの患者数が、県内7つの保健所のうち、2つで基準値を超えました。県によると、警報の発令は過去10年で2番目に早いということです。（2025年11月27日放送）