福岡県警城南署は27日、福岡市城南区の住民宅固定電話に26日午前9時ごろから翌日午前8時半ごろまでの間、通信事業者を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなた名義の携帯電話が山口県で使われている」などという内容。その後、交流サイト（SNS）のビデオ通話に誘導され、山口県警の警察官を名乗る人物から個人情報や口座情報などを聞かれる不審電話が発生した。