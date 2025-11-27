広島銀行は、法人向けのインターネットバンキングサービスで、偽のサイトが確認されたとして一部のサービスを停止しました。不正送金の被害が出る恐れがあるためとしています。電話などで偽のサイトに誘導し、パスワードなどを盗み取る手口とみられ、今のところ、被害は確認されていないということです。（2025年11月27日放送）