フィッシング詐欺などのサイバー犯罪を防ごうと、静岡県警とサイバーセキュリティ企業が協定を結びました。 【写真を見る】フィッシング詐欺サイト検知へ 県警とセキュリティ企業が協定結ぶ 連携協定を結んだのは、県警サイバー対策本部とサイバーセキュリティ企業のACSiON（アクシオン）です。協定はフィッシング詐欺などのサイバー事案に的確に対処することや、未然に防ぐことを目的としていま