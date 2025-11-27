衆院会派「改革の会」に所属する３人の議員が、自民党会派に加わる方針を固め２８日にも表明する。現在、与党の衆議院の会派別勢力が自民党・無所属の会１９６人、日本維新の会３４人で合計２３０人。改革の会３人が加わると、合計２３３人となり定数４６５人の過半数に達する。高市早苗総理総裁が率いる政権は、昨年１０月に行われた衆院選の結果、少数与党となり、予算や法案を成立させるためには野党の協力が不可欠な状況