北川景子（39）が27日、東京・丸の内ピカデリーで行われた4年ぶりの主演映画「ナイトフラワー」（内田英治監督、28日公開）公開前夜祭イベントに登壇。劇中で子どもを演じた渡瀬結美と加藤侑大がサプライズでお祝いに駆けつけ、渡瀬が手紙を朗読すると、感激した。「ナイトフラワー」は、原案・脚本も手がけた内田英治監督（54）が、21年の日本アカデミー賞最優秀作品賞受賞作「ミッドナイトスワン」の脚本執筆時に着想した「真夜