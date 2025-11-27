◆オーストラリアン・ベースボールリーグシドニー・ブルーソックス６―３アデレード・ジャイアンツ（２７日・ブラックタウン）巨人・石塚裕惺内野手が５打数３安打２打点と躍動した。アデレード・ジャイアンツの「１番・遊撃」でスタメン出場。１、２打席目は凡退したが、０―２の５回無死一、二塁で中前打を放つと、１―３の７回１死二塁では左中間への適時二塁打をマークした。さらに２―６の９回２死二塁では右腕の外角球