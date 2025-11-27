テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが２７までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。インスタグラムに黄色と茶色のハートの絵文字を添えて、衣装姿をアップ。黄色のカーディガンにブラウンのスカートを合わせた、秋らしいコーディネートを披露した。この投稿には「可愛いすぎます」「素敵な笑顔です〜」「最高にお似合い」「めちゃお綺麗」「いつも素敵です！！！」「清楚で素敵」「衣装素敵ですね」などのコメント